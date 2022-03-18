С сайта Центробанка пропала информация о владельцах банков

Информация о собственниках кредитных организаций исчезла с сайта Центробанка РФ. На страницах финансовых организаций не оказалось рубрики «Информация о контролирующих лицах банка». Об этом сообщает РБК.

В минувшую пятницу, 18 марта, совет директоров Банка России разрешил финансовым организациям до конца 2022 года не раскрывать часть данных о контролирующих органах, присоединении, преобразовании или реорганизации компании либо о членах органов управления или иных должностных лицах. При этом обязательства по регулярной отчётности для финансовых организаций сохранились в полном объёме.

Аналогичную информацию может на своём сайте не раскрывать и сам регулятор. При этом отмечается, что до 20 марта там были представлены данные о процедуре реорганизации банков.

В конце февраля ряд российских банков попал под санкции Запада в связи с ситуацией на Украине. Наиболее жёсткие ограничения были наложены на банки БТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие» и Новикомбанк. Их счета и активы в американской валюте были заблокированы.

Также были введены персональные санкции против ряда членов правления подсанкционных банков.

Ранее сообщалось, что Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд. Об этом рассказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL. Он добавил, что также были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд.

В свою очередь, глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот ранее заявил, что объём российских активов, замороженных властями страны, вырос до 200 миллионов евро. До этого руководство страны сообщало о заморозке шести миллионов евро в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов. Глава ЦБ отметил, что эта цифра продолжит расти.