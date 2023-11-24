Эксперт поделился прогнозом курса биткоина на 2024 год Интернет-омбудсмен Мариничев: в 2024 году биткоин может подорожать в три раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году курс биткоина может вырасти в три раза, заявил в беседе с «Радио 1» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев. По словам омбудсмена, это может быть связано с двукратным техническим снижением оплаты работы майнеров.

Случится халвинг — это технологическое уполовинивание вознаграждения для майнеров, то есть сама сеть начнет выплачивать примерно в два раза меньше за работу майнеров. Соответственно, возникнет дефицит биткоинов, который приведет к повышению курса. <...> Он может увеличиться в два или три раза, — предположил эксперт.

Он не исключил вероятности, что повышение произойдет к лету 2024 года, самое позднее — в августе. При этом Мариничев посоветовал не скупать майнинговое оборудование, так как массовое стремление разбогатеть на майнинге приведет лишь к увеличению конкуренции, а количество полученных биткоинов при этом снизится.

Ранее российский кинорежиссер Марюс Вайсберг обратился в полицию после того, как отдал большую сумму криптоинвестору и не увидел ни прибыли, ни своих денег. Средства он отдал бизнес-партнеру актера Павла Деревянко, на которого также заявили в полицию, обвинив в мошенничестве из-за потерь криптокомпании «Бии Соул».