https://static.news.ru/photo/8ef5f420-62f4-11ea-900f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило в 2020 году прогноз средних цен на нефть марки Brent до $40 за баррель с ожидавшихся ранее $60, а WTI — до $35 с $55 за баррель.

Инвесторы оказывают давление на производителей, особенно в Северной Америке, чтобы те ограничили расходы, поддерживали положительный свободный денежный поток и повысили доходность акционеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на отчёт S&P.

В рейтинговом агентстве считают, что производители могут не выдержать нынешнего спада. Кроме того, большинство нефтяных компаний не смогут привлекать капитал так же эффективно, как во время предыдущего периода спада в 2015–2016 годах. Тогда многие производители добились значительного снижения затрат и улучшили баланс за счёт выпуска акций и продажи активов.

При этом в S&P обращают внимание, что распространение коронавируса и последовавшие ограничения на поездки уже оказали серьёзное влияние на мировой спрос на нефть, который может сократиться или остаться неизменным в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Параллельно с этим Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года из-за распространения коронавируса.