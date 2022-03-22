S&P объявило об аннулировании рейтингов российских компаний до 15 апреля

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года. Как говорится в пресс-релизе на сайте агентства, такое решение последовало за запретом Евросоюза предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам в России.

S&P Global Ratings аннулирует <...> рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС, — говорится в сообщении.

Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до уровня «СС» с негативным прогнозом. До этого Россия имела рейтинг «ССС-». Также понижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с «ССС-» до «СС». Эти рейтинги помещены в список на пересмотр CreditWatch с негативным прогнозом.

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «СС» с «B» и удалило их из списка пересмотра Raiting Watch с негативным прогнозом. Также агентство снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ.