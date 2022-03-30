S&P исключила бонды компаний РФ и Белоруссии из 11 индексов

Бонды ряда компаний России и Белоруссии были исключены из 11 индексов провайдера S&P Dow Jones Indices. Об этом говорится в документе компании.

S&P Dow Jones провели консультацию с участниками рынка о возможном исключении российских облигаций и объявили результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут удалены из затронутых индексов, — отмечается в сообщении.

Среди затронутых данными мерами компаний ALROSA Finance, «Башнефть», «РЖД Капитал», КамАЗ, Lukoil Capital и ряд других.

Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до уровня «СС» с негативным прогнозом. До этого Россия имела рейтинг «ССС-». Также понижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с «ССС-» до «СС». Эти рейтинги помещены в список на пересмотр CreditWatch с негативным прогнозом.

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «СС» с «B» и удалило их из списка пересмотра Raiting Watch с негативным прогнозом. Также агентство снизило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С», то есть преддефолтного. Такое решение связано с понижением суверенного рейтинга РФ.