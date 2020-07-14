Россия смогла нарастить поставки нефти в Китай в этом году на 8% или 140 тысяч баррелей в сутки, сообщили NEWS.ru в ценовом агентстве Argus. Ранее стало известно, что КНР в июне установила исторический рекорд по импорту сырья, покупая в среднем 12,9 млн баррелей в сутки. Эксперты объясняют, что Китай воспользовался весенним обвалом цен на нефть для активного пополнения своих хранилищ. Рекордные закупки позволили увеличить поставки в КНР ряду экспортёров, включая и российские компании.

Импорт нефти Китаем в прошлом месяце совершил настоящий рывок, поднявшись с 11,3 млн баррелей в сутки в мае до 12,9 млн в июне, сообщило агенство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, поставки сырья в страну прибавили 34%.

В целом за первое полугодие Китай импортировал 268,75 млн тонн нефти или порядка 10,78 млн баррелей в сутки. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рекордный импорт сырья связан с тем, что нефть дешёвая и КНР стремится купить её максимальное количество, чтобы обеспечить собственное дальнейшее потребление, пояснил заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Нефть всегда нужна. Это не только энергопотребление, но и, например, производство пластика. Китай обеспечивает себе возможность потом использовать дешёвое сырьё как ресурс для своих предприятий. Сергей Луконин заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН

При этом, по словам эксперта, китайская экономика пока не вернулась на докризисный уровень. Некоторые показатели уже достигли значений, которые были по начала эпидемии коронавируса, но объёмы производства полностью не восстановились. Хотя власти уже запустили программы поддержки экономики, и в третьем-четвертом кварталах Китай достигнет первоначальных показателей, уверен экономист.

Важную роль в увеличении китайского импорта нефти сыграло восстановление экономической активности после эпидемии COVID-19 и рост спроса со стороны НПЗ, особенно независимых, которые по большей части полагаются на зарубежное сырьё, отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. По её словам, средняя загрузка нефтеперерабатывающих заводов КНР выросла с порядка 80% в кризисном марте до 90-93% в мае-июне, сообщила эксперт.

Nie Yunpeng/Global Look Press

Высокий спрос на нефть со стороны китайских НПЗ возник благодаря повышению маржинальности нефтепереработки, пояснил NEWS.ru вице-президент по нефти и нефтепродуктам в Китае Международного ценового агентства Argus Том Рид.

Китайское правительство контролирует розничные цены на бензин и дизель. Когда стоимость нефти упала ниже $40 за баррель, власти остановили снижение розничных цен, чтобы защитить сектор нефтепереработки. Это позволило резко увеличить прибыль НПЗ в период с марта по май, что и привело к повышению спроса на сырьё. Том Рид вице-президент по нефти и нефтепродуктам в Китае Международного ценового агентства Argus вице-президент по нефти и нефтепродуктам в Китае Международного ценового агентства Argus

Кроме того, значительная часть закупаемой КНР нефти шла в хранилища. После обвала мировых цен на сырьё Китай стал закупать его в резерв, несмотря на пандемию COVID-19, сокращение мирового спроса и производственной активности, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Падение котировок ниже $40 и даже $30 за баррель для Китая было «идеальным штормом», при котором он пополнял свои хранилища. В июне цены оставались на довольно комфортном для китайских импортёров уровне. Тем более что с мая экономика КНР встала на более устойчивый путь восстановления своей активности, увеличивая потребление различных видов топлива. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, темпы пополнения нефтехранилищ в Китае достигали почти 2,4 млн баррелей в сутки. В результате к настоящему моменту общий уровень запасов превысил 800 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.

Тем не менее у них всё ещё остаётся определённый объём свободного места в хранилищах, около 330 млн баррелей, — сообщил генсек ОПЕК.

Пройденная высота

Рост закупок нефти Китаем в скором времени может смениться некоторым снижением, полагают эксперты. Во-первых, мощности по хранению близки к заполнению, во-вторых, цены с конца июня держатся выше $40 за баррель, поясняет Антон Покатович.

Скорее всего, июнь для китайского импорта был пиковым месяцем. Котировки выше $40 за баррель уже не так интересны КНР, которая и так закупила достаточно нефти. Думаю, в дальнейшем активность китайских импортёров несколько снизится, — считает аналитик.

Закупать нефть на хранение выгодно, когда стоимость ближних фьючерсов заметно уступает котировкам дальних (с более длительным сроком исполнения контракта). Эта ситуация на рынке называется контанго. В разгар кризиса разница была ощутимой, но сейчас она уменьшается.

Нефтяные хранилища закупали нефть на фоне устойчивого контанго на рынке фьючерсов в марте-мае. В результате сейчас в китайских портах образовалась очередь из, по меньшей мере, 60 танкеров на разгрузку, что замедлит темпы импорта нефти в КНР уже в августе. Среди других важных причин – высокая загрузка хранилищ, снижение экономических стимулов хранения нефти из-за сужения контанго, а также квоты ОПЕК+. Екатерина Колбикова консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

В любом случае высокие объёмы закупок нефти КНР поддержали мировой рынок в трудную минуту, когда потребление сырья упало беспрецедентным образом. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть во втором квартале снизился на 16,4 млн баррелей в сутки в годовом выражении. И это одна из самых консервативных оценок.

Китай во всё время пандемии не сокращал слишком сильно свои закупки. Благодаря этому есть надежда, что рынок сможет сбалансироваться по итогам 2020-го на уровне $40 за баррель, а в следующем году продолжить восстановление к $50. Без спроса со стороны Китая это было бы невозможно, — считает Антон Покатович.

Вместе с тем, по словам аналитика, большие запасы нефти могут сыграть отрицательную роль в случае замедления темпов восстановления китайской экономики. Например, если возникнет вторая волна COVID-19 или обострятся торговые отношения с США. Тогда начнёт снижаться внутреннее потребление нефти, и КНР будет по большей части использовать накопленные запасы, а объёмы импорта станут сокращаться, предупреждает эксперт.

С другой стороны, если Китай продолжит уверенное восстановление экономической активности, сокращение объёмов импорта от рекордных уровней будет не слишком сильным, полагает экономист.

Xinhua/Global Look Press

Выгода России

Рекордными закупками нефти Китаем воспользовались некоторые страны-экспортёры, включая Россию. В мае наблюдалось замещение китайскими НПЗ значительных объёмов импорта из Персидского залива сырьём из Атлантического бассейна, поскольку поставки с Ближнего Востока снизились вслед за сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, отметил Том Рид.

В первую очередь, немного увеличились поставки лёгких сортов нефти из Бразилии. Но мы также видели заметный рост закупок в июне российского сорта Urals. Поставки Urals в Китай в прошлом месяце достигли почти 300 тысяч баррелей в сутки. Значительная часть этой нефти была продана ещё в марте после того, как срыв сделки ОПЕК+ привел к обвалу нефтяных котировок, — пояснил вице-президент.

По его словам, Россия увеличила поставки нефти в Китай в первом полугодии примерно на 8% или 140 тысяч баррелей в сутки. Это немного ниже показателей общего роста китайского импорта, который за первые шесть месяцев прибавил 11% в годовом выражении.

В прошлом году первое место по поставкам нефти в Китай удерживала Саудовская Аравия. Но, как писал NEWS.ru, в апреле 2020-го Россия смогла обойти Эр-Рияд, поставив в КНР почти на 30% больше сырья, чем наш главный конкурент с Ближнего Востока. В апреле российские компании экспортировали в Китай 7,2 млн тонн нефти или 1,75 млн баррелей в сутки — на 5% больше, чем в марте, и на 18% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

По результатам июня и июля, Россия вероятно, займёт первенство среди поставщиков нефти в Китай с долей в импорте 13-16%, тогда как Саудовская Аравия будет бороться за второе место с Ираком. Прирост закупок российской нефти в основном обеспечивали ряд независимых НПЗ, работающих сверх установленных мощностей в мае-июне, которые отдают предпочтение именно российскому сорту нефти ESPO, — пояснила Екатерина Колбикова.

Политика Китая заключается в том, чтобы не складывать все яйца в одну корзину, отмечает Сергей Луконин. КНР формирует пул надёжных поставщиков, предпочитая не зависеть ни от одного из них. Таким образом Пекин создаёт некую конкуренцию среди экспортёров энергоносителей, чтобы находиться в более выгодном положении, подытожил эксперт.