Власти предложили автоматическое списание долгов с бизнеса

Правительство России рассматривает возможность автоматически списывать долги с компаний — исполнителей госконтрактов по обязательным платежам, например по налогам и сборам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

Как уточняется , задолженности будут списываться сразу же после оплаты договоров. Соответствующие поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ранее рассмотрели ФНС и Минфин страны. Теперь ведомствам предстоит разработать план мероприятий по реализации появившихся предложений.

В пресс-службе правительства отметили, что сейчас идёт экспертная работа. В Минфине же назвали нецелесообразным введение данных правок. Исполнительный директор «Опоры Россия» Андрей Шубин заявил, что если и начинать автоматически взимать недоимки, то сначала стоит допустить должников к закупкам.

Ранее сообщалось, что банки и микрофинансовые организации в текущем году стали чаще продавать проблемные долги молодых клиентов.