Власти предложили автоматическое списание долгов с бизнеса

Правительство России рассматривает возможность автоматически списывать долги с компаний — исполнителей госконтрактов по обязательным платежам, например по налогам и сборам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.
Как
В пресс-службе правительства отметили, что сейчас идёт экспертная работа. В Минфине же назвали нецелесообразным введение данных правок. Исполнительный директор «Опоры Россия» Андрей Шубин заявил, что если и начинать автоматически взимать недоимки, то сначала стоит допустить должников к закупкам.
Ранее сообщалось, что банки и микрофинансовые организации в текущем году стали чаще продавать проблемные долги молодых клиентов.