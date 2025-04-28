В России ожидается резкий скачок цен на автомобили В России автомобили подорожают на 25% из-за новых правил утилизационного сбора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 мая в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, которые существенно повлияют на стоимость автомобилей, сообщил «Коммерсанту» управляющий директор «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов. По его словам, в особенности это коснется машин, ввозимых из стран ЕАЭС.

Согласно новой методике расчета, утилизационный сбор будет включать не только базовую ставку, но и разницу между российскими и евразийскими таможенными пошлинами. Это затронет в первую очередь параллельный импорт, через который ввозят премиальные автомобили (кроссоверы, внедорожники, люксовые седаны), часто с пробегом, но в хорошей комплектации.

По словам Агаджанова, цены на такие автомобили могут вырасти как минимум на 20%, а в некоторых случаях и до 25%. Таким образом, автомобиль, который ранее стоил 4 млн рублей, может подорожать до 4,8–5 млн рублей уже в мае.

Ранее член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко заявил NEWS.ru, что в РФ с 1 мая начинает действовать новый порядок расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС. По словам Остапенко, теперь в формуле учитывается не только ставка сбора, но и рыночная стоимость авто, а также фактические затраты покупателя. Для машин, отметил юрист, отсутствующих в перечне Минпромторга, утильсбор может вырасти втрое.