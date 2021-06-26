С 1 июля россияне смогут получать соцвыплаты только на карты «Мир»

С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут начисляться исключительно на карту платёжной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги также можно будет получить наличными или на обычный банковский счёт, к которому не привязана банковская карта. Речь идёт о гражданах, которые получают выплаты на карты международных платёжных систем.

Напомним, получатель может оформить требуемую карту в июле и в августе, однако до этого времени выплат он не увидит — деньги придут только после получения карты «Мир».

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что в ближайшее время появится возможность производить расчёты по картам «Мир» не только в рублях, но и в иностранной валюте, по этому поводу уже идут переговоры с несколькими странами. Она уточнила, что расчёты будут осуществляться через «Мир» и иностранную платёжную систему, не международную, но в российском расчётном банке. Этот банк будет определён после подписания соглашений.