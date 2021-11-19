Бензин на АЗС может подорожать с 1 декабря из-за комиссии «Яндекс.Заправок»

В начале ноября «Яндекс» разослал владельцам заправок, подключённых к сервису «Яндекс.Заправки», письма о повышении тарифов на использование приложения из-за необходимости улучшить работу серверов и приложения. Это может привести к росту цен или отказу от приложения уже с 1 декабря, пишут «Известия».

Как уточнил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, письма о повышении цен при использовании сервиса на 1,2% получили в основном небольшие заправочные сети, для которых оно весьма критично. Представитель организации подчеркнул, что в 2021 году заправочный бизнес столкнулся с ростом оптовых цен и нехваткой предложения зимнего дизеля и по сути вынужден работать в убыток. В итоге независимым АЗС придётся либо повышать цены, либо отказываться от работы с «Яндексом».

В региональном отделении «Опоры России» отметили, что из-за роста издержек бизнес будет вынужден закладывать дополнительные траты в цену топлива и уже в декабре стоимость бензина и дизеля может вырасти на те же 1,2%.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов также полагает, что отказ от сервиса негативно скажется на потоке клиентов небольших АЗС и может лишить их возможности дистанционной и бесконтактной оплаты топлива, что очень важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Увеличение цен «Яндекс.Заправок» выглядит крайне несвоевременным. Думаю, Федеральной антимонопольной службе стоит проверить обоснованность действий «Яндекса», — заключил Баженов.

В ФАС заявили, что не получали соответствующих обращений, но готовы принять меры в случае нарушения антимонопольного законодательства. Для этого компаниям, заявляющим об ущемлении своих интересов, необходимо предоставить в ведомство подтверждающие документы.

Как пояснил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, пользоваться «Яндекс.Заправками» могут полтора-два миллиона человек, поэтому АЗС, которые будут вынуждены отказаться от услуг этого сервиса, теряют конкурентное преимущество. Решением этой ситуации могло бы стать использование других мобильных приложений для оплаты покупок. Как уточнила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, возможность разрабатывать мобильные приложения есть в том числе у крупных нефтяных компаний.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что в следующем году можно ожидать роста цен на бензин в оптовом сегменте. Об этом свидетельствует грядущий рост индикативной цены по бензину в рамках демпфирующего механизма. По его словам, правительству следует принять новый закон о запрете на экспорт дизеля из-за риска его нехватки на внутреннем рынке, а также скорректировать демпфирующий механизм.