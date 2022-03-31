В России введут мораторий на дела о банкротстве

Правительство России с 1 апреля введёт мораторий на дела о банкротстве
Сергей Князев
Сергей Князев
14:23, 31 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правительство России с 1 апреля вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил на заседании кабмина РФ премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводятся на официальном Telegram-канале правительства, мораторий будет действовать в течение шести месяцев и коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.
Это даст возможность бизнесу справиться с текущими трудностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места, — говорится в сообщении.
Ранее «Опора России» направила в адрес правительства и Минэкономразвития пакет предложений по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. В перечень вошли предоставление отсрочки по уплате налогов до конца года, снятие коронавирусных ограничений, отмена курортного сбора, а также снижение штрафов. Общественная организация предлагает ввести мораторий на банкротство юрлиц и ИП, продлить сроки микрозаймов до пяти лет, а также повысить пороги применения упрощённой и патентной системы налогообложения, установив плоскую шкалу страховых взносов в размере 15% для малого и среднего бизнеса и полностью исключить их в отношении пенсионеров.