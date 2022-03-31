В России введут мораторий на дела о банкротстве

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Президенту России Владимиру Путину представлены проработанные механизмы перехода к оплате российского газа за рубли, которые будут обнародованы в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это может быть сделано уже до конца дня.

В том числе и сегодня можно тоже ожидать [обнародования схемы], — заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что российская сторона остаётся привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе...