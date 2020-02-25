Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физлицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам. А пока — с начала апреля — комиссии будут минимизированы. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

При осуществлении переводов физлиц в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за оплату товаров и услуг тариф с начала апреля составит от 5 копеек до 3 рублей за операцию. Аналогичные тарифы будут действовать и в обратном случае, когда юрлицо или ИП переводит деньги физлицу.

Система быстрых платежей позволяет по номеру телефона мгновенно переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду — эта операция является переводом физического лица юрлицу. За использование СБП с 1 января ЦБ начал взимать с банков комиссию.

Данная система была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе — 28 февраля. В течение прошлого года ЦБ в рамках льготного периода не брал с банков деньги за проведение операций в СБП. Однако с 2020 года льготный период был завершен. В настоящее время стоимость одной операции для банка зависит от размера денежного перевода и типа операции. В течение 2019 года большинство банков — участников СБП предоставляли гражданам услуги в системе бесплатно с учётом низкой себестоимости операций для самих банков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вместе с возвращением минимальной комиссии Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, ЦБ установит верхний предел таких комиссий.

Мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами. Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов, — сказала первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Помимо этого Совет директоров Центробанка решил распространить тарифы с предельными ставками комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юрлиц за товары и услуги, а также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей (ИП). «Кроме того, были установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц», — сообщили в регуляторе.

Как объяснил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, такое решение Центробанка несёт сразу несколько функций. Первая: она обыгрывает предполагаемое снижение ключевой ставки, которая может упасть до 5,5%, чтобы способствовать уменьшению ставок по ипотеке. Вторая функция — частичная компенсация принятого Госдумой в декабре 2019 года закона об отмене комиссий за переводы внутри одного банка. (В первую очередь она била по Сбербанку, который в отличие от многих коммерческих банков, продолжает взимать плату за переводы между регионами). Нижняя палата парламента посчитала, что банки не дают потребителю никаких дополнительных услуг, но получают доход — в год он может достигать нескольких миллиардов рублей.

По словам аналитика долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Ильи Григорьева, на старте Системы быстрых платежей ЦБ за счёт комиссии с банков зарабатывал, по разным оценкам, от 18 до 30 млн. рублей в год (комиссия составляла в зависимости от суммы операции от 50 копеек до 3 рублей). Это совсем небольшая сумма даже для регионального банка из середины банковского рейтинга, отмечает эксперт.

Следующим этапом развития будет реализация оплаты в пользу юридических лиц (c2b, b2c) и госуслуг (c2g, g2c), говорил ЦБ в 2017 году. Планировалось, что до конца 2019 года ЦБ РФ не будет брать комиссию с банков. А с 2020 года начнёт брать, причем и с банка отправителя, и с банка получателя. Превышение установленных сумм покажет, сколько банк оставляет себе. То есть отмена платы за СБП сейчас означает только одно — это отсрочка. Илья Григорьев аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал»

По мнению эксперта, со временем и банки-получатели, и банки-отправители будут поставлены перед необходимостью взимать с клиента определенную стоимость за перевод. Тем более, что ЦБ изначально обозначил цель введения СБП — коммерческая выгода (а не только удобство потребителей).