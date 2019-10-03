РЖД подписали контракт с Кубой на €1,88 млрд о модернизации железных дорог островного государства.
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В рамках российско-кубинского совместного проекта модернизируют центральную железнодорожную линию острова на участке в 835 км от станции Центральная до станции Сантьяго де Куба, южную линию от станции "19 ноября" до станции Навахас (166 км), линию Сьенфуэгос - Санта Клара и ветку Рефинерия.
Как ранее информировал News.ru, в инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года включили строительство моста на остров Сахалин.
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