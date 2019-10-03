https://static.news.ru/photo/9c73e33e-e60b-11e9-8674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schickert/imageBROKER.com/Global Look Press

РЖД подписали контракт с Кубой на €1,88 млрд о модернизации железных дорог островного государства.

Об этом сообщает ТАСС . Кубинскую сторону в соглашении представляет компания «Железные дороги Кубы». Проект включает в себя разработку, ремонт и инновацию свыше 1000 км железнодорожной инфраструктуры. Также планируется создание единого диспетчерского центра управления движением поездов.

В рамках российско-кубинского совместного проекта модернизируют центральную железнодорожную линию острова на участке в 835 км от станции Центральная до станции Сантьяго де Куба, южную линию от станции "19 ноября" до станции Навахас (166 км), линию Сьенфуэгос - Санта Клара и ветку Рефинерия.

Как ранее информировал News.ru, в инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года включили строительство моста на остров Сахалин.