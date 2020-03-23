https://static.news.ru/photo/4ce6f46e-6d29-11ea-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём перевозок пищевых продуктов железнодорожным транспортом в марте существенно увеличился. Об этом свидетельствуют данные отчёта РЖД.

За первые 22 дня текущего месяца грузовыми поездами перевезено около 222 тысяч тонн продовольствия. Рост составил 16,9%, передаёт «Интерфакс».

Погрузка макарон с начала марта увеличилась до 11,2 тысячи тонн, это на 7% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Отправка картофеля, овощей и фруктов выросла вдвое — до 4 тысяч тонн. Мяса по железной дороге стали отправлять на 11,4% больше — около 9 тысяч тонн.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам 16–20 марта средние цены на продовольственную пшеницу в России взлетели сразу на 1020 рублей и достигли отметки в 13,27 тысячи рублей за тонну. Такими показателями стоимость российской пшеницы обновила исторические максимумы и превысила цену на российскую нефть.