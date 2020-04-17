РЖД предоставит бизнесу отсрочку на оплату аренды недвижимости

https://static.news.ru/photo/371a2ab0-8099-11ea-b8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» готова предоставить отсрочку на оплату аренды недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в самой компании. По её данным, отсрочка будет беспроцентной в течение шести месяцев с начала действия специальных административно-правовых режимов, введённых властями.

Изменения в условиях аренды коснутся и тех предприятий, деятельность которых не подпадает под введённые властями ограничения, но при этом испытывает негативное влияние от снижения спроса на фоне пандемии, передаёт ТАСС. Для получения отсрочки арендаторам следует обратиться в компанию «РЖД» с соответствующей просьбой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к РЖД с просьбой снизить или отменить плату за простой незадействованных вагонов.