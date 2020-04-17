РЖД предоставит бизнесу отсрочку на оплату аренды недвижимости

Компания «Российские железные дороги» готова предоставить отсрочку на оплату аренды недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщили в самой компании. По её данным, отсрочка будет беспроцентной в течение шести месяцев с начала действия специальных административно-правовых режимов, введённых властями.
Изменения в условиях аренды коснутся и тех предприятий, деятельность которых не подпадает под введённые властями ограничения, но при этом испытывает негативное влияние от снижения спроса на фоне пандемии,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к РЖД с просьбой снизить или отменить плату за простой незадействованных вагонов.
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