РЖД отменит более 40 поездов

Дочерняя ФПК РЖД объявила о отмене или сокращении более 40 пассажирских поездов из-за падения потребительского спроса. Об этом сообщается в Telegram-канале ФПК.

Под сокращение попадают поезда № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс»), № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав»), № 92/91 Москва — Мурманск, № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира»).

Сокращается число поездов № 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж»), № 703/704 Москва — Нижний Новгород, № 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж»), № 15/16 Волгоград — Москва, № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург.

Графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности в случае их востребованности. Также отмечается, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.