РЖД отменит более 40 поездов

Дочерняя ФПК РЖД объявила о отмене или сокращении более 40 пассажирских поездов из-за падения потребительского спроса. Об этом сообщается в Telegram-канале ФПК.
Под сокращение
Сокращается число поездов № 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж»), № 703/704 Москва — Нижний Новгород, № 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж»), № 15/16 Волгоград — Москва, № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург.
Графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности в случае их востребованности. Также отмечается, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.
Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.