https://static.news.ru/photo/d47bdc26-2055-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /Sergey Korovkin 84 - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Компания «Российские железные дороги» обновила интерьер «Сапсанов» в лучшую сторону. В высокоскоростных поездах заменили цветовое оформление сидений и салонов, у каждого кресла появились розетки и USB-разъёмы.

Обновлены обивка и чехлы кресел, заменено освещение, добавлена функция регулировки яркости в зависимости от времени суток. В вагонах установлены кулеры с питьевой водой и заменены затемняющие шторы, пишет РИА Новости.

В «Сапсанах» обустроена детская игровая зона, есть специальные места для детских колясок в десятом вагоне, в девятом вагоне сделали пеленальный столик. Заменены кресла в бизнес-классе, добавлены два купе-сьют. Изменился интерьер вагона-бистро — добавлены дополнительные беспроводные устройства зарядки для телефонов и гаджетов на столиках бистро, отдельная зона для индивидуальных переговоров.

В ближайшие два года компания намерена модернизировать все 16 составов «Сапсана».

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания ОАО «РЖД» с воскресенья, 8 декабря, меняет график движения поездов и увеличивает их количество. Новый график будет действовать в течение года, в нём появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов.