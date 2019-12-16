Компания «Российские железные дороги» обновила интерьер «Сапсанов» в лучшую сторону. В высокоскоростных поездах заменили цветовое оформление сидений и салонов, у каждого кресла появились розетки и USB-разъёмы.
Обновлены обивка и чехлы кресел, заменено освещение, добавлена функция регулировки яркости в зависимости от времени суток. В вагонах установлены кулеры с питьевой водой и заменены затемняющие шторы,
В «Сапсанах» обустроена детская игровая зона, есть специальные места для детских колясок в десятом вагоне, в девятом вагоне сделали пеленальный столик. Заменены кресла в бизнес-классе, добавлены два купе-сьют. Изменился интерьер вагона-бистро — добавлены дополнительные беспроводные устройства зарядки для телефонов и гаджетов на столиках бистро, отдельная зона для индивидуальных переговоров.
В ближайшие два года компания намерена модернизировать все 16 составов «Сапсана».
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания ОАО «РЖД» с воскресенья, 8 декабря, меняет график движения поездов и увеличивает их количество. Новый график будет действовать в течение года, в нём появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов.
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