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Банк России в рамках «упреждающих мер» продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 13 марта на 3,7 млрд рублей. Это следует из данных ЦБ РФ. С расчётами 12 марта Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей.

Тем временем эксперты считают, что курс рубля может упасть до 100 единиц за доллар. Этот сценарий возможен, если цена нефти упадёт до $15–20 за баррель На заседании 20 марта перед...