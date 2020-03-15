На открытии торгов 16 марта индекс МосБиржи снизился на 3,07% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, индекс РТС упал на 1,81%.
Согласно биржевым данным на 10:01 мск, индекс МосБиржи составил 2245,27 пункта, индекс РТС — 973,73 пункта,
Как писал NEWS.ru, индексы МосБиржи и РТС (выше 1050 пунктов) сенсационно увеличились 13 марта, на 2,6–8,18%. Кроме того, в лидерах роста оказались бумаги Сбербанка (3,60%), «Русгидро» (3,80%) и «Мечела» (4,54%). Среди прочих фаворитов дня внезапно оказалась и кемеровская угольная шахта «Распадская», акции которой корректируются вверх вместе с внутренним рынком: днём они отскочили на новостях о дивидендах, но во второй половине дня акции выросли на 14,4% (до 95 рублей за штуку при объёме торгов в сумме почти 175 млн рублей).
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