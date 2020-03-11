Российский рынок акций 11 марта растёт после падения днём ранее. Динамику формирует повышение котировок большинства бумаг нефтегазового и металлургического секторов.
Индекс Мосбиржи к 10:10 рос на 0,83%, до 2519,79 пункта, индекс РТС увеличивался на 1,48%, до 1110,34 пункта.
Основная часть акций нефтегазового сектора прибавляет в пределах 0,4-3,58%, многие бумаки металлургического сектора растут в пределах 0,98-2,54%.
Ранее NEWS.ru писал, что Минфин может на протяжении длительного времени отсутствовать на рынке займов. Министерство намерено уточнить параметры программы заимствований на текущий год после стабилизации цен на нефть и курса рубля.
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