Рынок нефти ожидает новый суперцикл

https://static.news.ru/photo/a5cf2052-a68e-11eb-a0f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рынок нефти ожидает устойчивый рост цен в течение длительного времени — новый суперцикл. Такое мнение высказал вице-президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

Он опроверг мнение о том, что пик добычи сырья был пройден в 2019 году.

Нефть держится на очень комфортном уровне более 60 долларов за баррель, поэтому происходит восстановление, — приводит слова Федуна телеканал РБК.

При этом он призвал не забывать об ограничениях ОПЕК+, из-за которых порядка шести миллионов баррелей выведено из оборота. Кроме того, аналогичные объёмы находятся в других замороженных проектах.

Ранее аналитики Wood Mackenzie пришли к выводу, что в ближайшее время нефть может прибавить в цене порядка 10%. Кроме того, по их подсчетам, с начала года она подорожала на 30%.

Напомним, в рамках договорённости ОПЕК+ Россия и другие производители нефти условились сократить добычу сырья суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу 1 мая 2020 года и будет действовать до начала мая 2022 года.