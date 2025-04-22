Рынок ипотеки в России может откатиться на восемь лет НКР: ипотечное кредитование в 2025 году покажет худший результат за восемь лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотечное кредитование в России по итогам 2025 года, предположительно, покажет худший за последние восемь лет результат по количеству выданных займов на жилье, сообщило агентство «Национальные кредитные рейтинги». Согласно прогнозу, рынок сожмется на 30–40% в сравнении с 2024-м.

В текущем году, по оценкам НКР, будет выдано 0,8–1 млн новых ипотечных кредитов, что означает снижение на 30–40% по сравнению с 2024 годом. В последний раз схожие значения наблюдались в 2016–2017 годах, — уточнили в агентстве.

При этом аналитики отмечают, что даже такой скромный объем в 2025-м будет более чем на 80% обеспечен льготными ипотечными программами. Прежде всего речь идет о семейной ипотеке. Ставки по программам — ниже средней стоимости кредитов, которые выдавались восемь-девять лет назад. В ценовом выражении падение сегмента будет меньше на 25–30%, его сдержит рост среднего чека относительно 2024 года.

В результате, как пишет НКР, банки выдадут ипотечные займы на 3,3–3,7 трлн рублей. Это сопоставимо со средним объемом рынка в 2018–2020 годах (3,5 трлн рублей).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что отказ от комиссий для застройщиков может спровоцировать резкое сокращение ипотечного кредитования. По его словам, комиссии являлись механизмом поддержания высокого уровня подобных займов.