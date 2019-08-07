https://static.news.ru/photo/8287489c-b8e5-11e9-8b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рынок российских акций в начале торгов 7 августа демонстрирует разнонаправленную динамику по основным биржевым индексам. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $58,70 за баррель.

Согласно данным Московской Биржи, индекс МосБиржи к 10:12 мск уменьшился на 0,2% — до 2679 пунктов, индекс РТС вырос на 0,2% — до 1296 пунктов.

Как писал News.ru, рынок российских акций 17 июля открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4% и 1,6% соответственно. Это связано с негативной динамикой мировых фондовых площадок и упавшей нефтью на новостях из США.