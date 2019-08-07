Рынок российских акций в начале торгов 7 августа демонстрирует разнонаправленную динамику по основным биржевым индексам. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $58,70 за баррель.
Согласно данным Московской Биржи, индекс МосБиржи к 10:12 мск уменьшился на 0,2% — до 2679 пунктов, индекс РТС вырос на 0,2% — до 1296 пунктов.
Как писал News.ru, рынок российских акций 17 июля открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4% и 1,6% соответственно. Это связано с негативной динамикой мировых фондовых площадок и упавшей нефтью на новостях из США.