Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен

https://static.news.ru/photo/790322d2-91fb-11eb-ac3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 31 марта открылся ростом биржевых индексов, но уже через час после начала торгов они начали снижаться. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс МосБиржи вырос на 0,01%, до 3525,56 пункта, индекс РТС поднялся на 0,35%, до 1465,46 пункта.

К 10:10 мск индекс МосБиржи достиг уровня 3521,72 пункта, РТС поднялся до 1466,31 пункта (+0,41%). Но уже через час, к 11:14 мск их показатели заметно снизились: индекс МосБиржи опустился до 3514,92 пункта, РТС — 1463,51 пункта.

Подорожали акции АФК «Система» (+0,5%), TCS Group (+0,5%), «Северстали» (+0,2%), «Газпром нефти» (+0,2%), «МТС» (+0,2%), банка ВТБ (+0,2%), «ММК» (+0,2%), «Интер РАО» (+0,2%), Polymetal (+0,2%). Подешевели акции АЛРОСА (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), НЛМК (-0,3%), «Сургутнефтегаза» (-0,3%), «РусГидро» (-0,3%) и «Яндекса» (-0,3%).

Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,03%, до $64,83 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 1,02%, до $61,17 за баррель.

Как писал NEWS.ru, золото вновь продолжило дешеветь по мере укрепления доллара. Это произошло из-за роста доходности казначейских облигаций США. 30 марта спотовая цена на тройную унцию к 13:20 составила $1695,5 (-0,96%). В ходе торговой сессии стоимость драгметалла достигла минимума с 9 марта. Финансовый эксперт Фавад Разакзада из ThinkMarkets объяснил, что инвесторы ожидают сильного восстановления экономики США. Положительные прогнозы связаны с ростом вакцинации, кроме того, стимулирующие меры приводят к тому, что облигации достигли максимумов стоимости. По словам Разакзады, инвесторы предпочитают вкладываться в рисковые рынки акций, а не в золото.