https://static.news.ru/photo/2da02054-d9e9-11e9-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,067% и составил 2818,98 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,194% до 1378,82 пункта. Это происходит на фоне разнополярных внешних факторов — подешевевшей нефти и подросших индексов в США и Китае.

По состоянию на 10:05 мск активность торгов наблюдается ниже средней. Объём торгов по акциям на бирже ММВБ составил 39,26 млн рублей, что на 80% ниже среднего уровня за последний месяц.

Как писал News.ru, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют особой динамики в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Встреча руководства Федрезерва завершится 18 сентября, на следующий день закончится заседание Банка Японии. Однако большинство экспертов не ожидают особых изменений денежно-кредитной политики.