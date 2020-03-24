https://static.news.ru/photo/4217e77c-6db6-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После резкого увеличения спроса на новые автомобили, покупкой которых граждане РФ хотели спасти свои накопления в рублях, ажиотаж резко упал. Количество клиентов автосалонов рухнуло на 40%, считают автодилеры и автопроизводители.

Сейчас можно купить автомобили по прежним ценам, которые изменятся через несколько недель <...> через условный месяц будет плюс 10% от нынешней цены. <...> Это ведёт к падению рынка не прямо сейчас, а в апреле и последующие месяцы, — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН.

Он добавил, что мировой рынок автомобилей пережил катастрофический обвал из-за пандемии коронавируса нового типа. По итогам февраля 2020 года, считает Моржаретто, отрасль потеряла 90% оборота.

По состоянию на 24 марта COVID-19 в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал мировых рынков и ситуация с коронавирусом могут привести к повышению стоимости автомобилей в России на 10%, сообщил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. По его словам, цены на ряд моделей машин снизятся в связи с отсутствием спроса, однако «всё не так просто».