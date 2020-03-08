https://static.news.ru/photo/f2da375e-61f9-11ea-a0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noufal Ibrahim/Xinhua/Global Look Press

Кувейтская биржа закрылась из-за обрушения индекса на 10,29%. Причиной стало падение цен на нефть более чем на 30%.

Также упали индексы фондовых рынков Дубая (на 9%, до 2062,07 пункта) и Абу-Даби (на 7,71%, до 4054,92 пункта), передаёт Al-Arabiya.

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.