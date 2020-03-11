Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса: индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта, перешагнув пороговое значение, следует из материалов агентства.

Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать «повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса». Превышение индексом уровня 2,5 пункта соответствует редко наступающим состояниям финансовой системы, которые характеризуются большой неопределённостью и высокой скоростью изменения ставок, спредов и цен, пояснили в агентстве.

Аналитики указывают, что рост индекса стал ответом на серьёзное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке. И то, и другое произошло из-за обвала мировых цен на нефть 9 марта после выхода России из сделки с ОПЕК.

В ответ на эти изменения 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008-м, 2009-м и 2014 годах, — отмечает АКРА.

Также отмечается и негативное влияние коронавируса на мировую экономику: «в связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть».

Уровень финансового стресса — степень реализации системного риска и финансовой нестабильности, близость финансовой системы к состоянию финансового кризиса. Учитывая сложность явления, АКРА в рамках расчёта индекса ACRA FSI не ставит перед собой цель отслеживать состояние всех финансовых институтов и связи между ними, а использует внешние проявления их изменения, косвенно выраженные в динамике рыночных цен, ставок (и их спредов), курсов валют, — сказал NEWS.ru менеджер по внешним коммуникациям АКРА Алексей Чурилов.

Кто-то виноват

Финансово-экономический кризис — это не вина России или кого-либо ещё. Вся мировая экономика давно идёт к новому глобальному кризису — его удалось лишь немного отсрочить в 2008–2009 годах усилиями мировых регуляторов, рассуждает руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

На грани рецессии сейчас находятся и США, и Германия, и Китай (не из-за коронавируса — проблемы в экономике КНР начались задолго до эпидемии). Япония в состоянии экономической стагнации находится уже два десятка лет. И мер избежать кризиса у мировых банков больше нет — снижать ключевые ставки для стимулирования дешёвого кредитования экономики дальше некуда. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Разорвав же сделку с ОПЕК+, продолжает эксперт, РФ ускорила процесс наступления кризиса в собственной экономике, что бы ни говорили чиновники: «мы всё-таки сильно зависим от нефти, а экономика не настолько сильна и развита, чтобы компенсировать выпадающие доходы от продажи энергоресурсов и сырья».

Данный кризис носит системный характер, он возник совсем не по вине России, как часто можно услышать. В каждой стране есть свой набор «узких» мест и свой набор инструментов их устранения. Но глобализация и интеграция сцепили лодочки отдельных стран в некую почти монолитную конструкцию. Это как слепой, глухой и немой сидят в лодочке в шторм и пытаются спастись. Немой знает, но сказать не может, слепой слышит, но не видит, а глухой может, но не слышит. Ольга Лебединская доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова

Мир сейчас, говорит она, замер в ожидании сформировавшейся тенденции, которая точно бы всем сказала: «вот он, кризис» или «кризис решил ещё подождать, пока лишь краткосрочная паника». Об этом свидетельствует и сложившаяся уникальная ситуация: казалось бы, в условиях панической распродажи все биржи в красной зоне, акции российских компаний (за исключением «Норникеля» и «Сургутнефтегаза») ещё вчера были в глубоком минусе, должны срочно искать защитный актив (проще всего золото).

Но именно оно и не растёт в цене. За исключением нефти, сырьевые рынки спокойны. Волатильности почти нет. Практически единственной компанией США, акции которой показали взрывной рост, стала Cypress Semiconductor +48,56%, (но и это консервативный актив), — отметила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова.

Специалист полагает, что на фоне обвалов выполнение социальных программ является знаковым для населения. Лебединская прогнозирует, что каких-либо резких отмен выплат, скорее всего, мы не увидим. Да и выполнение соцобязательств в части ипотеки тоже маловероятно изменится, так как спрос на социальную ипотеку в преддверии кризиса замер. По её суждению, правительство вынужденно держать выполнение соцпрограмм на высоком уровне, даже в ущерб выполнения некоторых национальных проектов, в том числе нацпроекта «Демография» (большинство инструментов которого превратится в борьбу с бедностью).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А россиянам расхлёбывать

Для обычных граждан наступление предсказываемого АКРА кризиса означает обесценивание рубля, рост безработицы, сокращение доходов, высокую стоимость кредитов в банках, инфляцию (повышение цен), полагают экономисты.

В отношении социальных инициатив правительства стоит надеяться, что сокращения расходов на программы поддержки населения не последует. Но в любом случае исполнение запланированных мер станет более сложным процессом, чем планировалось ранее. Фонд национального благосостояния не бесконечен, он будет расходоваться быстрее, чем было обозначено, — сказал Деев.

Он отметил, что девальвация рубля приведёт к росту цен на товары не только иностранного производства, но и первой необходимости. Сложности из-за сокращения спроса на мировых рынках и внутри страны приведут к снижению прибыли производителей и в очередной раз заставят их оптимизировать затраты (в том числе и за счёт снижения заработных план и сокращения рабочих мест).

Центробанк обозначил необходимые меры для поддержки курса рубля, и они уже начали действовать: резкого обрушения нацвалюты не произошло. Но в дальнейшем нет перспектив на рост нефтяных котировок, а это значит, что рубль будет продолжать дешеветь, только будет это происходить более плавно, чем могло бы, уверен аналитик. Кризис в России — это, к сожалению, не перспектива ближайшего времени, это свершившийся факт, подчёркивает он.

Пока про последствия говорить рано. Товары подорожают. Инфляция издержек (а именно её и провоцирует курс) не щадит никого. Речь сейчас может идти скорее о тех секторах, которые смогут минимизировать убытки. Сейчас нет ни одного производителя, который работал бы исключительно на отечественном сырье. Маркерами традиционно являются техника, автотранспортные средства, лекарства. Туризму сейчас и так непросто, а девальвация может стать для большинства турагентств «последней каплей», — считает Лебединская.

По её словам, продуктовый ретейл уже, предвосхищая события, сделал коррекцию на 2,5–4% и значимого роста, скорее всего, мы не заметим.

Между тем, по мнению завлабораторией математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС Андрея Полбина, доходы от экспорта нефти всё-таки по-прежнему являются ключевой детерминантой агрегированного спроса в российской экономике — они определяют объём импорта, который отечественные экономические агенты могут купить, а также объём внутреннего спроса.