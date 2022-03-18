Ряд торговых сетей в Москве присоединились к ограничению наценок

Ряд торговых сетей в Москве поддержал инициативу по ограничению наценок. К ней присоединились торговые сети «Авоська», «Азбука вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ». Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

Московское УФАС России совместно с департаментом торговли и услуг правительства Москвы провело ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями <...>. По итогам совещаний торговые сети «Авоська», «Азбука вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ» присоединились к инициативе добровольного ограничения надбавок, — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что торговые сети сами определят, на какие позиции будут распространяться предельные размеры наценки и на протяжении какого времени они будут действовать.

Ранее инициативу поддержали «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик».

Руководитель московского УФАС Екатерина Соловьёва рассказала, что в перечень товаров с ограниченной наценкой ретейлеры включили овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию.

Ранее пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%. Ретейлеры готовы добровольно принять на себя соответствующие обязательства. Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

При этом ряд поставщиков ретейлера X5 Group с конца февраля стали отказываться от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию. Большинство из них подчёркивают, что не отказываются от скидок окончательно, но хотели бы «взять паузу», после которой они вернутся с новым промопланом.