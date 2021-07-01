Крупнейшие IT-компании могут уйти с рынка России из-за новых требований

Принятие закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» может спровоцировать некоторые компании покинуть рынок. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, расходы на открытие филиалов будут брать на себя компании, а для организации хорошего офиса необходимы большие средства. Некоторым организациям такие траты будут не выгодны.

Я полагаю, что некоторые компании откажутся выполнять данные требования, поскольку им это окажется неинтересно. Какие конкретно, не могу сказать, — заявил Ульянов.

При этом он добавил, что холдинги, которые пойдут на данные условия, будут иметь некие преференции. Например, это поможет им набрать клиентов, поскольку пребывание специалистов в конкретной стране помогает лучше узнать её аудиторию, перестроить контент под её запросы и повысить прибыль.

Эксперт также добавил, что такая практика развита в ряде государств мира, и подчеркнул, что компании всегда обязаны учитывать пожелания локальных регуляторов и местное законодательство.

Они либо идут на уступки, либо уходят с рынка, — подчеркнул Ульянов.