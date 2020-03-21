https://static.news.ru/photo/2ec2d7d2-6b67-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Thomas Eugster

Соединённые Штаты стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток — 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано, прежде всего, с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции, — подчеркнул политик.

По его словам, американская администрация, рассуждающая о «российском энергетическом оружии», преследует собственные интересы. Он считает, что коллеги из США будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем. Они уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в диалоге с Россией, ссылками на «внешнего врага» и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества .

Ответ Рябкова размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.

США готовы выделить до $1 млрд на финансирование проектов ЕС, направленных на снижение зависимости стран Европы от российских энергоресурсов. При этом в Госдепартаменте призвали не верить Москве в том, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.

Ранее NEWS.ru писал, что в защиту «Северного потока — 2» выступил шведский политик Карл Бильд. Санкции США в отношении газопровода он назвал вмешательством в дела ЕС и призвал завершить проект, имеющий стратегическую важность.