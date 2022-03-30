Рябков: Россия надеется, что Европа найдёт решение прблемы с покупкой газа

Россия надеется, что страны Европы пересмотрят своё решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт РИА Новости.

Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации, — заявил он.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

В свою очередь премьер Бельгии Александер де Кроо уточнил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ. Как отметил де Кроо, вопросом о переводе расчётов за российский газ в рубли занимается Еврокомиссия. Ей же в первый день саммита было поручено оценить успешность действующих санкций, а также возможности их обхода. Кроме того, в ЕК должны дать гарантии, что любые новые санкции сильнее повлияют на экономику России, чем стран ЕС.