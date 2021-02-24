Рябков призвал срочно устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

https://static.news.ru/photo/037f3d00-76b9-11eb-af97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия должна в срочном порядке сократить использование американского доллара из-за намерений Соединённых Штатов ужесточить санкции в отношении Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленный дипломат отметил, что за последние годы Вашингтон ввёл множество рестриктивных мер против российских государственных корпораций, банков, отраслей, а также бизнесменов и чиновников.

Нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы Соединённых Штатов, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий, — цитирует Bloomberg Рябков.

Он подчеркнул, что роль американской валюты нужно уменьшить «в любых операциях».

Ранее стало известно, что администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовит санкции и ряд других серьёзных мер в отношении России в связи с приписываемой ей масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний, а также с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Целью санкций станет «отправка более широкого сигнала», согласно которому в Москве якобы «на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения действий, враждебных интересам Соединённых Штатов и их союзников», передаёт The Washington Post. Издание отмечает, что Вашингтон также примет меры, «направленные на привлечение России к ответственности за использование запрещённого химического оружия» против Алексея Навального, писал NEWS.ru.