«РуссНефть» оштрафовали за незаконную эксплуатацию трубопровода

https://static.news.ru/photo/1696de40-d8c9-11ea-8214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Из-за того, что прокачка газоводонефтяной эмульсии велась компанией по трубопроводу без разрешения на его использование, Арбитражный суд Москвы принял решение о привлечении «РуссНефти» к административной ответственности. Об этом сообщается в решении суда, которое размещено на портале «Электронное правосудие».

Поводом для проверки трубопровода, построенного компанией в 2019-20 годах для транспортировки газоводонефтяной эмульсии Верхне-Шапшинского месторождения, стала жалоба Ханты-Мансийской природоохранной прокуратуры. После проверки суд признал организацию нарушителем установленного порядка строительства согласно ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В решении суда сказано, что трубопровод длиной около 2 км ввели в эксплуатацию с грубым нарушением федерального законодательства.

Из-за нарушений обществом требований градостроительного законодательства, бесконтрольная эксплуатация трубопровода ставят под угрозу промышленную безопасность данных объектов, при этом также создается угроза пожарной безопасности в лесах, — отмечает суд.

Сумма взыскания составила 500 тыс. руб. Это минимальная сумма штрафа, к которой компания может быть приговорена по ст. 9.5 КоАП.

Как писал NEWS.ru, в Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси. Он случился в результате работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ-3.