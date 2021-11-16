«Руспродсоюз» предупредил о пиковом подорожании овощей к Новому году

Представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева посоветовала закупиться овощами к Новому году, если есть возможность сохранить их до банкета. По словам эксперта, в преддверии праздника цены на огурцы, помидоры и зелень достигнут пиковых значений, сообщает URA.RU.

Период с октября по декабрь сам по себе отличается высокими ценами на овощи и зелень, отметила Нагайцева.

Пиковое удорожание огурцов, помидоров и зелени наблюдается в преддверии новогодних праздников. Но закупаться овощами впрок есть смысл только в том случае, если потребители смогут сохранить их вплоть до Нового года. В противном случае это бессмысленно, — отметила представитель ассоциации.

По словам эксперта, к концу года продукция нового урожая, как правило, уже распродана, а на полках магазинов стоит либо тепличная продукция, либо импортная, которая стоит намного дороже.

Также «Руспродсоюз» предупредил о подорожании куриных яиц. Но он, по словам специалиста, будет минимальным и краткосрочным.

Ранее представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала, какие продукты подешевеют к Новому году. Это мясо птицы, которого становится больше на рынке, и стоимость которого падает.