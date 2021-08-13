РУСАЛ приостановил процесс разделения активов из-за налогов

Компания РУСАЛ приостановила процесс разделения активов до прояснения ситуации с налогообложением отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора компании Александра Попова.

Попов отметил , что компания сможет вновь вернуться к обсуждению разделения активов после появления конкретных данных о будущем налогообложении алюминиевой отрасли. Причиной приостановки плана стало введение российским правительством экспортной пошлины на металлы и металлопродукцию. Теперь РУСАЛ будет вынужден провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний.

Ранее стало известно, что компании придётся закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности, и пересмотреть темпы запуска нового Тайшетского алюминиевого завода. Компания вложила в строительство этого завода более $1,6 млрд, и оно длится уже более 13 лет. Экономические потери от введения пошлин оцениваются в сотни миллионов долларов, а само введение пошлин, по словам руководства РУСАЛа, приведёт к тому, что мощности по выпуску сотен тысяч тонн продукции будут законсервированы.