РУСАЛ приостановил процесс разделения активов из-за налогов

Компания РУСАЛ приостановила процесс разделения активов до прояснения ситуации с налогообложением отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора компании Александра Попова.
Попов
Ранее стало известно, что компании придётся закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности, и пересмотреть темпы запуска нового Тайшетского алюминиевого завода. Компания вложила в строительство этого завода более $1,6 млрд, и оно длится уже более 13 лет. Экономические потери от введения пошлин оцениваются в сотни миллионов долларов, а само введение пошлин, по словам руководства РУСАЛа, приведёт к тому, что мощности по выпуску сотен тысяч тонн продукции будут законсервированы.