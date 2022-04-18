«Русагро» может купить активы финского производителя Valio

Компания «Русагро» может стать претендентом на покупку активов производителя молочной продукции Valio. Финская компания объявила об уходе из России на фоне спецоперации на Украине, пишет «Коммерсант».

Речь идёт о подмосковном заводе мощностью 15 тысяч тонн в год и права на марку сыров Viola. По данным издания, группа «Русагро», принадлежащая экс-сенатору Вадиму Мошковичу, интересуется покупкой российского бизнеса финской компании. Последняя сообщила об уходе с российского рынка 7 марта, она управляет заводом в подмосковном Ершово, предприятие специализируется на выпуске плавленого сыра Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке жёлтых сыров.

В прошлом году выручка российского подразделения компании выросла на 8,78%, до 8,14 млрд рублей. Чистая прибыль составила 320,47 млн рублей, что на 29,25% больше предыдущих показателей. В марте было известно, что операционная деятельность компании в России продолжается, поддерживаются функционирование производства и логистика.

«Русагро» является крупнейшим производителем сахара, мяса и масложировой продукции. В портфель компании входят бренды «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и другие. С 2018 года развиваются производства молочных продуктов на базе Кошкинского маслосыродельного завода в Самарской области и Заволжского молочного комбината в Ульяновской области.

В отчёте «Русагро» сообщается, что в 2021 году продажи молочной продукции выросли на 7%, до 30 тысяч тонн. Группа компаний выпускает сухие смеси для пищевой промышленности, сыры и сливочное масло «Милье», «Сырная культура», «Маслава» и другие. В прошлом году выручка «Русагро» выросла на 40% до 222,93 млрд рублей, чистая прибыль — на 71%, до 41,43 млрд рублей.

Основной владелец российской компании Вадим Мошкович в марте попал под санкции, после чего вышел из совета директоров. По словам экспертов, если Valio удостоверится, что покупатель не находится под контролем или в собственности Мошковича, сделка, скорее всего, может состояться.

Ранее сообщалось, что молочно-промышленная компания Valio и производитель кофе Paulig из Финляндии уходят из России. О намерении остановить свою деятельность на территории РФ ранее объявил и финский производитель продуктов питания Fazer.