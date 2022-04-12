Руководство ушедшими иностранными компаниями смогут поручать ВЭБ.РФ

Решением суда ВЭБ.РФ могут назначить в качестве внешней администрации компании, объявившей об уходе с российского рынка, говорится в законопроекте о внешнем управлении иностранными компаниями, вынесенного депутатами Госдумы, пишет ТАСС. В документе также указано, что может быть утверждена и иная организация, предложенная межведомственной комиссией при Минэкономразвития и согласованная с главой субъекта РФ.

В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития ВЭБ.РФ или иная организация, предложенная межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация, — сказано в пояснительной записке.

Во вторник, 12 апреля, законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» был внесён в Госдуму. Один из авторов законопроекта председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что законодательная инициатива направлена на защиту российских национальных интересов, обеспечение экономического баланса, а также безопасность юридических прав физлиц и юрлиц.

Ранее власти России приостановили процесс принятия законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе из страны. Такое решение было принято из-за того, что многие из фирм не предприняли никаких действий по закрытию бизнеса и продолжают платить зарплату сотрудникам.