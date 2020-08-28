Руководство Суздаля планирует ввести туристический сбор

Руководство Суздаля (Владимирская область) предлагает ввести туристический сбор для путешественников, посещающих данный населённый пункт, заявил глава города Сергей Сахаров 28 августа 2020 года в ходе презентации стратегии простраственного развития города.
По предварительным оценкам, меры привлекут в экономику Суздаля дополнительно почти 60 млн рублей ежегодно,
Разработанная стратегия предполагает возведение нового административного центра, реставрацию монументов, повышение уровня образования и качества жизни местных жителей. Программу создали в рамках подготовки Суздаля к тысячелетнему юбилею, который будут праздновать в 2024 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что выручка российских туристических агентств в июле и первой половине августа 2020 года оказалась в два раза меньше, чем год назад. В разгар туристического сезона средняя цена туров у них составляла 20,2 тыс. рублей в июле, что на 5% меньше прошлогоднего показателя, и 19,4 тыс. рублей в августе, что меньше на 8%.
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