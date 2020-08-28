Руководство Суздаля планирует ввести туристический сбор

https://static.news.ru/photo/7f7387a4-e92e-11ea-8386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Руководство Суздаля (Владимирская область) предлагает ввести туристический сбор для путешественников, посещающих данный населённый пункт, заявил глава города Сергей Сахаров 28 августа 2020 года в ходе презентации стратегии простраственного развития города.

По предварительным оценкам, меры привлекут в экономику Суздаля дополнительно почти 60 млн рублей ежегодно, пишет «Коммерсантъ». По мнению Сахарова, объём реализации программы развития Суздаля может достичь 23 млрд рублей. Из этих средств 6,7 млрд рублей составят частные инвестиции и 16,6 млрд рублей возьмут из бюджета.

Разработанная стратегия предполагает возведение нового административного центра, реставрацию монументов, повышение уровня образования и качества жизни местных жителей. Программу создали в рамках подготовки Суздаля к тысячелетнему юбилею, который будут праздновать в 2024 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выручка российских туристических агентств в июле и первой половине августа 2020 года оказалась в два раза меньше, чем год назад. В разгар туристического сезона средняя цена туров у них составляла 20,2 тыс. рублей в июле, что на 5% меньше прошлогоднего показателя, и 19,4 тыс. рублей в августе, что меньше на 8%.