Руководитель ВТБ рассказал, вернутся ли в Россию Visa и Mastercard Руководитель ВТБ усомнился в скором возвращении Visa и Mastercard в Россию

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Реальные перспективы возвращения на российский рынок зарубежных платежных систем Visa и Mastercard в настоящий момент отсутствуют, сказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, эти сервисы могут вновь заработать в России только после общего снятия западных санкций, ввиду чего надеяться на это пока не стоит, передает ТАСС.

Я пока не вижу больших перспектив этого. Сейчас затрагивалась тема, можно ли договориться с китайцами, чтобы вернули работу Union Pay. <…> Вот этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе с рядом дружественных стран, по возврату, — отметил руководитель ВТБ.

Ранее Костин выразил мнение, что к концу этого года может начаться небольшое снижение Центробанком РФ ключевой ставки. По его словам, для этого сейчас есть все основания. Тем не менее этот показатель будет все еще на высоком уровне в ближайшие годы, уточнил глава ВТБ.

Также он сообщил о возможной продаже «Росгосстраха». Активы компании в настоящий момент интересуют сразу двух потенциальных покупателей, отметил Костин. Страховой бизнес сам по себе является весьма непростой сферой, прокомментировал руководитель банка. Ввиду этого активы «Росгосстраха» должны перейти к профессионалам своего дела, добавил он.