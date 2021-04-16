Рублю предсказали падение до исторического рекорда 2014 года

https://static.news.ru/photo/a2d3af66-a00e-11eb-9478-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В конце торговой недели на Московской Бирже курс доллара составил 75,81 рубля, а евро — 90,85. О текущей ситуации, связанной с соотношением российской и зарубежных валют, в разговоре с журналистами высказался преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Он сказал, что введение американцами новых ограничительных мер в отношении Москвы показало, что влияние США на финансовый рынок меньше, чем предполагалось. По словам эксперта, до начала лета в рамках сложившихся обстоятельствах вполне реальным является курс доллара на уровне 73–76 рублей. Показатели могут подняться до отметки в 79,6 рубля, если продолжится ситуация с рисками на Украине. При уменьшении геополитических рисков курс американской валюты может опуститься до уровня 73,6–74 рублей.

Кроме того, существует ряд дополнительных стимулов к укреплению рубля. В частности, таковыми являются предстоящий период налоговых корпоративных платежей и размещения ОФЗ, которые в апреле провёл Минфин на сумму в 383,7 млрд рублей.

Что касается евро, то здесь мы ожидаем курс на уровне 93,2 рубля. При сохранении геополитических рисков для России в ситуации с Украиной возможен рост курса евро до 100 рублей к началу лета (показатель 2014 года). При снижении геополитической напряжённости курс евро может опустится до уровня 90,5 рубля, — цитирует Корнейчука «Российская газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, укрепление рубля начнётся после адаптации к новым санкционным угрозам, как мнимым, так и явным. Об этом рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его мнению, на сегодняшний день фундаментально обусловленным курсом рубля к доллару, учитывающим ситуации в экономике и на товарных рынках, является 70 рублей за доллар. Однако на российскую валюту влияют общемировые рыночные тренды, а также геополитические обстоятельства.