Рублю дали положительный прогноз

Финансово-технологическая компания Saxo Bank представила ежеквартальный прогноз по глобальным рынкам на III квартал 2021 года. Аналитики полагают, что этот период будет достаточно благоприятным для российской экономики.

Так, нефть и другие сырьевые товары поднимутся в цене, а национальная валюта России укрепится до 68 к доллару и до 85 к евро.

Цены на нефть марки Brent в $70–90 за баррель и подорожание металлов должны обеспечить хороший торговый баланс и состояние текущего счёта, — считает главный экономиcт и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

При этом оказать негативное влияние на рубль могут сентябрьские выборы в Германии. Если в немецкое правительство войдут «Зелёные», то валюте будет труднее укрепиться. Если же Христианско-демократический союз — то динамика рубля будет положительной, а проект «Северный поток — 2» завершат.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 3,3% до 3,7%.