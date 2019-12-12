https://static.news.ru/photo/c0930948-1cc5-11ea-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внебиржевые операции с рублём за пределами РФ выросли за три года на 84% и обогнали торговлю рублём на территории страны в два раза.

В апреле 2019 года средний дневной оборот «офшорной» торговли рублём составил $40 млрд, что на 84% больше, чем в 2016-м, — сообщает РБК, ссылаясь на данные доклада Банка международных расчётов (BIS).

При этом внутри России оборот рубля составил $20 млрд, сократившись на 27% с 2016 года.

Среди валют развивающихся стран ещё больший рост зарубежных сделок продемонстрировали только индийская рупия (179%), гонконгский доллар (176%) и корейская вона (97%).

Как писал NEWS.ru, глава ВТБ Андрей Костин отметил стабильность российской валюты в перспективе и порекомендовал хранить сбережения в рублях. По его словам, несмотря на возможные колебания курса рубля, его стабильность в будущем не вызывает вопросов. Глава ВТБ также указал, что значительно увеличились инвестиции в российские рублёвые государственные ценные бумаги. Они дают «неплохой, позитивный результат».