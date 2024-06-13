Рублевый индекс МосБиржи опустился ниже 3100 пунктов Рублевый индекс МосБиржи впервые с 3 июня опустился ниже 3100 пунктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале торгов 13 июня российский рынок акций падает на 1,73% после новостей о введении санкций против Московской Биржи со стороны США, следует из данных торговой площадки. Индекс МосБиржи к 10:06 по московскому времени опустился на 1,73%, до 3116,13 пункта.

Долларовый индекс РТС упал на 1,5%, до 1102,71 пункта. Индекс МосБиржи на старте торгов впервые с 3 июня падал ниже 3100 пунктов, но позже отыграл часть падения.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. Под санкции подпали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», МосБиржа, НРД и НКЦ, а также другие предприятия.

Вскоре после этого акции МосБиржи резко упали. Площадка сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня. Уточняется, что на рынках валют и драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам, кроме валютных пар с американским долларом и евро.

Позже стало известно, что Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Московской Биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) на срок до 13 августа 2024 года. Отмечается, что такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг МосБиржи.