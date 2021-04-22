Рубль заметно укрепился к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/143d936a-a406-11eb-90b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов в пятницу, 23 апреля, курс рубля пошёл вверх относительно основных резервных валют на фоне дорожающей нефти.

По данным торгов МосБиржи на 09:59 мск, курс доллара расчётами «завтра» снизился на 30 копеек, до 75,12 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 90,4 рубля. Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent при этом повысилась на 0,54%, до $65,75 за баррель.

Повышение ключевой ставки Банка России уже заложено в котировки российской валюты. Улучшение ситуации на валютном рынке позволит ЦБ повысить ставку на 0,25 п.п. (до 4,75%). Нельзя исключать, что регулятор вообще откажется от такого шага, оставив ставку неизменной. Но это менее вероятный вариант, — прокомментировал ситуацию РИА Новости аналитик компании «Алор брокер» Алексей Антонов.

Эксперт считает, что в ближайшее время крупные западные спекулянты начнут играть на повышение курса российской валюты, оказав ей незначительную и недолгую поддержку.

Накануне резкому росту рубля способствовало заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российских войск после учений на юге и западе страны. Курс доллара расчётами «завтра» на 14:47 мск падал до 75,66 рубля, а курс евро — до 91,22 рубля. После сообщений эти значения составили 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно.