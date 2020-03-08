https://static.news.ru/photo/90d76a9c-621f-11ea-a36f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс российской валюты замедлил падение относительно доллара и евро. Рубль начал быстро дешеветь на фоне обвала мирового рынка нефти — курсы валют приблизились к историческим максимумам.

Курс евро на Forex остановился на 84,5 рубля, доллар замер на 73,8 рубля. В течение дня валюты поднимались на 1,5–2 рубля выше. Параллельно с курсом рубля выровнялись нефтяные котировки Brent и WTI.

Основными для курса рубля являются торги на Московской Бирже, но в этот понедельник там выходной и торги начнутся только в 10.00 10 марта. Пока единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, — сообщает РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.