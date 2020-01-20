https://static.news.ru/photo/b7320dc8-3b55-11ea-a3a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек. Теперь он составляет 61,48 руб. Курс евро опустился на 1 копейку, до 68,25 руб.

Поддержку рублю в ближайшие дни окажет налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, пик которого приходится на 20-24 января. С другой стороны, продолжится и повышенный спрос на доллары со стороны Минфина, увеличившего покупки с середины месяца в рамках «бюджетного правила».

Кроме того, рисками выступает геополитическая напряженность, прежде всего на Ближнем Востоке. В условиях взаимодействия противоположных указанных факторов есть вероятность сохранения курса доллара к рублю в диапазоне 60,5–62,5 рубля.

В дальнейшем в ближайшие месяцы, динамика может быть шире, но очень резких изменений ожидать, очевидно, не следует, рассказал NEWS.ru трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.