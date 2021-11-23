Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Российский рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных валют мира, увеличив свою долю в международных расчётах до 0,2%. Такие данные содержатся в системе межбанковских переводов SWIFT. В интервью РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин пояснил, что на восстановление позиций рубля повлияли рост цен на сырьевые товары и положения российской валюты на пространстве Евразийского экономического союза.

В топ-20 самых популярных валют мира рубль вошёл в июле, это произошло впервые с 2016 года. Доля рубля составила 0,18% в международных расчётах, эта позиция сохранялась по август, но в сентябре рубль покинул двадцатку уступив место венгерскому форинту. Однако в октябре рубль вернулся на 20-е место с долей 0,2%.

Может сказываться ряд факторов. Это и рост сырьевых цен, ведь со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов. Так что рост цен на продукцию логичным образом увеличивает и долю рубля в общей структуре оборота. Рубль по-прежнему остаётся основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС, — пояснил Карпунин.

Он также отметил, что у рубля на сегодняшний день остаётся одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством ключевых валют.

Первое место среди самых популярных валют мира занимает доллар США с долей 39,16%. Второе место за евро с долей 38,07%. На третьем месте находится британский фунт — его доля составляет 6,41%.

Также в пятёрке лидеров — японская иена с долей 2,9% в международных расчётах и китайский юань с долей 1,85%.

В топ-10 также входят канадский доллар (1,66%), австралийский доллар (1,42%), гонконгский доллар (1%), сингапурский доллар (0,97%) и тайский бат (0,73%).

Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета по финансовому рынку Олег Савченко рассказал, что девальвация рубля нужна России, как и повышение ставки Центробанка РФ, но «это нужно делать аккуратно, ориентируясь на объективные факторы» состояния мировой экономики. Он отметил, что дорогие доллар и евро — хорошее явление для РФ, но процесс не должен быть стрессовым, как в 2014-м, когда валюта подорожала почти в два раза.