Рубль вечером слабо меняется к бивалютной корзине

https://static.news.ru/photo/0d47ef98-744a-11ea-93a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара США на Московской бирже 1 апреля составил 78,86 рублей в 19:00 по московскому времени, что 48,75 копейки дороже закрытия прошлогодних торгов, евро же подешевел на 25,75 копейки до 86,24 рубля.

Отмечается, что рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за изменениями их курса на глобальном рынке. Доллар возобновил рост к большинству мировых валют на Forex, в том числе, евро, сообщает «Интерфакс»

При этом стабилизирующее влияние на рубль оказывают отсутствие активных распродаж на рынке нефти и валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Мировые рынки рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Нефть WTI обвалилась ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России для поддержки рубля начал активно продавать валюту на рынке. Пик пришёлся на 25 марта, когда регулятор реализовал её на 13,28 млрд рублей. Эти меры призваны смягчить падение отечественной валюты, но затормозить процесс не в состоянии.