Рубль ускорил рост на МосБирже по отношению к доллару и евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля в ходе торгов на Московской Бирже продолжил укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню. По данным на 12:30 по московскому времени, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снижался на 0,49% — до 96,94 руб., евро достигал 102,19 руб. (-0,61%). В то же время юань снижался на 0,4% — до 13,247 руб.

Спустя десять минут доллар замедлил снижение до 0,36% и находился на уровне 97,07 рубля. Евро торговался на уровне 102,29 руб. (-0,5%). Юань находился на отметке 13,258 руб. (-0,3%). Евро торговался на уровне 102,29 рубля, а юань находился на отметке 13,258 рубля.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявлял, что до выборов президента власти будут стараться любыми способами стабилизировать курс рубля. Указ президента Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами может оказаться не единственной мерой по ужесточению валютного контроля, поэтому у россиян еще будет возможность купить валюту по более низким ценам, считает эксперт.

В Центробанке России заявляли, что обязательная продажа валютной выручки изменит ситуацию с ликвидностью (наличием долларов, евро и юаней) на рынке в лучшую сторону.