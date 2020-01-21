Американская и европейская валюты отметились ростом на открытии торгов МосБиржи. Российская денежная единица, напротив, показала умеренное снижение к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.
Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара после первой минуты торгов
Евро подорожал до 68,48 рубля. Бивалютная корзина выросла на 16,4 копейки к уровню закрытия 20 января, до 64,76 рубля.
На данный момент доллар стоит больше действующего официального курса на 25,71 копейки, евро — на 27,18 копейки.
Ранее NEWS.ru подготовил торговый прогноз на текущую неделю.
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