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Министерство энергетики РФ предложило вдвое снизить норму попутного газа (ПНГ), которую разрешено сжигать без штрафа. Соответствующее предложение содержится в письме замминистра энергетики Павла Сорокина в Министерство финансов.

Дело в том, что Минфин выступает за введение нового налога для нефтяников на ПНГ. В Минэнерго с этим не согласны. Как пояснил Сорокин в своём письме, снижение нормы на сжигание...